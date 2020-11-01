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رئيس السنغال يشكل حكومة جديدة ويحتفظ فيها بحلفائه الرئيسيين

10:15 م الأحد 01 نوفمبر 2020
رئيس السنغال يشكل حكومة جديدة ويحتفظ فيها بحلفائه الرئيسيين

الرئيس السنغالي ماكي سال

داكار - (د ب أ)

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، عن تشكيل حكومة جديدة، اليوم الأحد، احتفظ فيها بحلفائه الرئيسيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير المالية عبدالله ديالو احتفظ بمنصب وزير المالية، وفقا لبيان صادر عن متحدث باسم الرئاسة.

كما أبقى سال على أمادو هوت وزيرًا للاقتصاد، وهو المنصب الذي شغله في الحكومة السابقة.

وتم تعيين صوفي جلاديما، التي شغلت سابقا منصب وزيرة التعدين، وزيرة للبترول والطاقة، خلفًا لمحمدو مختار سيسي، الذي شغل المنصب منذ يناير 2019.

وحل سال مجلس الوزراء في خطوة مفاجئة يوم الأربعاء كجزء من محاولة لتقوية الفريق الذي سيدير ​​التعافي الاقتصادي للبلاد بعد الجائحة.

وتتألف الحكومة الجديدة من 33 وزيرًا.

يأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي قد تواجه فيه السنغال ركودا هذا العام حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7ر0%، من 8ر6% في العام السابق.

ماكي سال السنغال داكار عبدالله ديالو

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