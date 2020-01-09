طهران عن اتهامها بإسقاط الطائرة الأوكرانية: حرب نفسية ضد إيران

وكالات:

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ إيراني.

وقال في بيان، نشره التلفزيون الرسمي الإيرني، ونقلته وكالة رويترز "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إن هناك معلومات تفيد بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، أُسقطت بصاروخ إيراني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أكد أن هناك أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت في إيران الأربعاء الماضية، قد سقطت بصواريخ إيرانية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، إن ما يثار حول تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة، الأربعاء الماضي، بصواريخ، هو أمر "غير ممكن"، لافتًا إلى إقلاع العديد من الرحلات الداخلية والخارجية في طهران في اللحظة التي سقطت فيها الطائرة الأوكرانية.

وأكدت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران، ربما قالت وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران تحطمت بسبب صاروخ إيراني عن طريق الخطأ.