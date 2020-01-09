إيران تدعو "بوينج" للاشتراك في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية

وجه رئيس لجنة التحقيق الإيرانية في حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية حسن رضا، الدعوة الى شركة بوينج الأمريكية للاشتراك في التحقيقات التي تجريها اللجنة حول الحادث، وذلك بوصفها الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن شركة بوينج الأمريكية لم تبد، حتى الآن، أي رد على الدعوة الإيرانية والتي تستلزم الاستجابة لها الحصول على إذن رسمي نظرا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكانت طائرة الركاب الأوكرانية قد تحطمت أمس الأربعاء بعد إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بطهران ، ما أدى إلى مصرع 176 شخصا من الركاب والطاقم ، من بينهم عدد كبير من الأجانب.