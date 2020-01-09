وكالة: الإفراج غدا عن عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

كتب – محمد الصباغ:

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يطلق سراح عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال صدقي المقت.

وأضافت مصادر خاصة للوكالة أن الأسير المقت سوف يطلق سراحه ويعود إلى مسقط رأسه في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل، وذلك دون أي شروط.

كانت أنباء في الأسابيع الأخيرة ترددت عن محاولة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه، لكن بشرط توجهه إلى دمشق، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وأكد المقت في بيان آنذاك أنه لن يعود إلا إلى مسقط رأسه بالجولان المحتل.

كانت سلطات الاحتلال أفرجت في أغسطس من عام 2012 عن صدقي المقت بعد 27 عاما قضاها في معتقلات الاحتلال، قبل اعتقاله مرة أخرى في عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس.

وأصدرت في عام 2017 قراراً بسجنه 14 عاماً بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.

وأشارت تقارير عبرية في الأسابيع الأخيرة أن المقت سوف يخرج بوساطة روسية مقابل إعادة دمشق إلى تل أبيب جثة زخاريا باومل، وهو جندي إسرائيلي قتل خلال حرب لبنان عام 1982.