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رئيس وزراء كندا: أدلة تشير أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

10:02 م الخميس 09 يناير 2020
رئيس وزراء كندا: أدلة تشير أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

جاستن ترودو رئيس وزراء كندا

وكالات:

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن هناك أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت في إيران الأربعاء الماضية، قد سقطت بصواريخ إيرانية.

وأضاف، في كلمة نلقتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن إيران لن تجري تحقيقًا صادقًا بشأن الطائرة الأوكرانية.

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عابد زادة، إن ما يثار حول تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة، الأربعاء الماضي، بصواريخ، هو أمر "غير ممكن"، لافتًا إلى إقلاع العديد من الرحلات الداخلية والخارجية في طهران في اللحظة التي سقطت فيها الطائرة الأوكرانية.

وأكد في حديث لوكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران هي المنوطة بالتحقيق في حادث سقوط الطائرة، وذلك وفق القوانين الدولة وقوانين منظمة "إيكاو".

واستطرد زادة "إذا تطلب الأمر فحص الصندوق الأسود بأجهزة حديثة لا توجد في إيران فأننا سنلجأ لدول أخرى غير الولايات المتحدة.

وأضاف: "هناك تنسيق كامل بين جميع القطاعات العسكرية والمدنية في البلاد، ووقت تحطم الطائرة، كانت عشرات الطائرات الإيرانية والأجنبية تحلق في الفضاء الإيراني الآمن، وإذا لم يكن هناك أمن، فلن يكون هذا العدد من الرحلات الجوية".قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران، ربما قالت وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران تحطمت بسبب صاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

ونقلت المجلة هذا التصريح عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية ومسئول أمريكي استخباراتي بجانب آخر عراقي.

وسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 صباح الأربعاء بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضية.

كانت الطائرة قد أقلعت من مطار الإمام الخميني في طهران قبل التحطم، ومات كل من كانوا على متنها وهم 176 شخصًا، أغلبهم من جنسيات إيرانية وكندية.

وأضافت المجلة أن الطائرة ربما أصيبت بصاروخ روسي الصنع من طراز "تور- إم 11"، بحسب ثلاثة مصادر.

كما نقلت عن مسئول استخباراتي أمريكي وصفته بالبارز، أن تقدير وزارة الدفاع الأمريكية هو أن المأساة كانت حادثة.

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