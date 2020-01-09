بغداد تبلغ طهران رفضها القصف الصاروخي للقواعد العراقية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في بغداد، لإبلاغه رفض السلطات العراقية القصف الصاروخي الإيراني على قواعد عراقية أمس الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الخميس "استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق صباح هذا اليوم، وقد أناب عنه القائم بالأعمال المؤقت السيد موسى طبطبائي".

وأضافت "تم إبلاغ السيد القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية".

وجددت الخارجية العراقية دعوتها لجميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل بغداد ساحة حرب لتصفية الحسابات.

وشن الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وحذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.