رويترز: سقوط صاروخ قرب قاعدة عسكرية عراقية بها قوات أمريكية

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤولين أمنيين، بسقوط صاروخ في الدجيل، بمحافظة صلاح الدين العراقية، قرب قاعدة بلد العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية.

وكان الجيش العراق أعلن في بيان، أمس الأربعاء، أن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وتوترت العلاقات في المنطقة على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية الجمعة الماضية، بالعاصمة العراقية بغداد.

وأقر البرلمان العراقي منذ أيام، مشروع قرار لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية انتهاك الولايات المتحدة لسيادة البلاد بالقصف المستمر لمعاقل القوات العراقية.