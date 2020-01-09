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كندا تطالب إيران السماح لمسؤوليها بالاشتراك في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

08:26 م الخميس 09 يناير 2020
كندا تطالب إيران السماح لمسؤوليها بالاشتراك في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية

أوتاوا - (أ ش أ)

طالبت الحكومة الكندية اليوم من نظيرتها الإيرانية بسرعة السماح لمسؤوليها بدخول إيران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الأوكرانية، التي نتج عنها مقتل 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامباين أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية.

وأوضح البيان "أن الوزير الكندي شدد على الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق بشأن التحطم". وأضاف "لدى كندا والكنديين أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها".

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