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فرانس برس: البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون "بريكست"

07:57 م الخميس 09 يناير 2020
فرانس برس: البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون "بريكست"

البرلمان البريطاني

وكالات:

أقر البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي قدمته حكومة بوريس جونسون، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

الموافقة على مشروع القانون سيضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي، حتى تصبح المملكة المتحدة في 31 يناير، خارج التكتل الأوروبي بشكل رسمي.
ويمتع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر الماضي، ما جعل نتيجة التصويت تصب في صالحه.

البرلمان البريطاني فرانس بريس قانون بريكست

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