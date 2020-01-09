أوكرانيا: من المحتمل أن طائرتنا بإيران تحطمت بصاروخ دفاع جوي

كييف - (أ ش أ)

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسي دانيلوف اليوم /الخميس/ أن من بين الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة الأوكرانية، هي إصابتها بصاروخ دفاع جوي، وانفجارها نتيجة لهجوم إرهابي، إضافة إلى انفجار المحرك لأسباب تقنية.

وقال دانيلوف - في تصريحات أوردتها وكالة (سبوتنيك) الروسية - "في الوقت الحالي يعقد اجتماع بمشاركة ممثلين عن السلطات المختصة الإيرانية، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الإيرانية، وتدرس الأسباب المختلفة لتحطم الطائرة".

وأضاف: من بين الأسباب، إصابة الطائرة بصاروخ نظام دفاع جوي، بما في ذلك نظام صواريخ الدفاع الجوي "تور"، موضحاً ظهور معلومات على الإنترنت تفيد العثور على شظايا صاروخ روسي بالقرب من موقع الكارثة، وإصطدام الطائرة بطائرة دون طيار أو جسم طائر آخر؛ بالإضافة إلى انفجار المحرك لأسباب تقنية وانفجار داخل طائرة نتيجة عمل إرهابي".

وتحطمت طائرة (بوينج) الأوكرانية - في صباح الأربعاء - أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران، وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصاً، من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان.