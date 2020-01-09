وزير الخارجية سامح شكري يغادر الجزائر بعد لقاء الرئيس "تبون"

الجزائر - (أ ش أ)

غادر وزير الخارجية سامح شكري الجزائر مساء اليوم /الخميس/ عقب زيارة استمرت يوما واحدًا.

وكان في وداع الوزير شكري بالصالة الرئاسية بمطار هواري بومدين الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر وأعضاء السفارة المصرية.

وكان شكري التقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيستبون لزيارة القاهرة كما تضمنت الرسالة تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة،بالاضافة الى التطرق للملف الليبي باعتباره احد اهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.