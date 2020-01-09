إيران: دعونا فريقا من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق بشأن الطائرة

موسكو - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية جعفر زادة إنه تمت دعوة فريق من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق بشأن الطائرة لأن الطائرة تعود ملكيتها لهذا البلد.

وأضاف المتحدث الإيراني - في تصريح خاص لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - إن "تحليل الصندوق الأسود يتعلق بالدولة التي تحطمت فيها الطائرة وبمساعدة الدول التي لقي مسافروها حتفهم على متنها وللدولة التي تعود ملكية الطائرة لها، وتتم دعوة مندوبين من هذه الدول، خاصة الدولة المالكة للطائرة لكي يتعاونوا مع إيران في التحقيق في سقوط الطائرة، وضمن ذلك تمت دعوة فريق من أوكرانيا للمساعدة في التحقيق في سبب تحطم الطائرة وقد بدأوا التحقيق بالاشتراك مع المحققين الإيرانيين".

وردا على سؤال حول التقرير الذي انتشر صباح اليوم عن أسباب تحطم الطائرة، وقالت فيه إيران إن النتائج الأولية تفيد بأن سبب تحطم الطائرة هو عطل فني، أوضح زادة "لا، لقد فهم التقرير خطأ، يجب التحقيق في هذه المشكلة قبل الإعلان عن السبب، لا يمكن القول أنه عطل فني أو غير ذلك بدون ظهور نتائج التحقيق"، مشيرا إلى أن يجب دراسة سبب التحطم في الدرجة الأولى وليس الاستنتاج، لا يجب علينا قول أي سبب قبل انتهاء التحقيق".

وأضاف "لا نستطيع في الوقت الراهن أن نقول بأننا نستطيع تحليل الصندوق الأسود أم لا لكي يكشفون سبب سقوط الطائرة. لا أعلم إذا كنا في المستقبل سوف نحتاج بأن نرسل الصندوق الأسود للتحليل خارج البلاد أم لا، وهذا الأمر يعتمد على المحققين في إيران، الذين يقومون الآن بتحليل الصندوق الأسود، وربما يستطيعون تحليله بشكل كامل، ومن الممكن ألا يستطيعون تحليل بعض أجزائه، وأنا لا أستطيع الآن التقييم إذا كانوا سيحتاجون إلى إرساله إلى الخارج أم لا، وهذا الأمر ربما يستغرق وقت قليل وربما يستغرق الكثير من الوقت".