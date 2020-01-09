ترامب: لا أفضل العودة للكونجرس في مسألة شن حرب على إيران

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يفضل العودة إلى الكونجرس في مسألة شن حرب على إيران، مؤكدًا "ولكن ربما أقوم بذلك حسب الوضع وقتها".

وأضاف ترامب في كلمة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قتلت "وحشًا كاسرًا أراد مهاجمة سفارتنا واستهداف موظفينا في العراق ونحن لم نبدأ هذا لكنهم قتلوا أمريكيا".

وأردف "الاتفاق النووي منح إيران أموالا طائلة واستخدموها في زعزعة استقرار المنطقة ونريد إعادة التفاوض بشأنه".

وأشار الرئيس الأمريكية، إلى أن وزارة الدفاع "النبتاجون"، رفضت منح أعضاء الكونجرس المعلومات كافة، حول قتل سليماني لكنهم حصلوا على ما هو كاف.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل قاسم سليماني صباح الجمعة في غارة جوية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي، الجمعة، أن القصف جاء بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وجد محللون سياسيون أنه هناك الكثير من الأسباب التي تفسر اقدام واشنطن على هذه الخطوة رغم تبعاتها الخطيرة بالنظر إلى تعهد إيران بالانتقام من الولايات المتحدة، والرد بقسوة على ما اعتبرته "جريمة بشعة".