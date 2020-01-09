تقرير: أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ

كتب – محمد الصباغ:

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران، ربما تحطمت بسبب صاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

ونقلت المجلة هذا التصريح عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية ومسئول أمريكي استخباراتي بجانب آخر عراقي.

وسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 صباح الأربعاء بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضية.

كانت الطائرة قد أقلعت من مطار الإمام الخميني في طهران قبل التحطم، ومات كل من كانوا على متنها وهم 176 شخصًا، أغلبهم من جنسيات إيرانية وكندية.

وأضافت المجلة أن الطائرة ربما أصيبت بصاروخ روسي الصنع من طراز "تور- إم 11"، بحسب ثلاثة مصادر.

كما نقلت عن مسئول استخباراتي أمريكي وصفته بالبارز، أن تقدير وزارة الدفاع الأمريكية هو أن المأساة كانت حادثة.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الدفاع الجوي الإيرانية كانت تعمل بالتزامن مع إطلاق طهران صواريخ نحو العراق، فيما رفض مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية التعليق.

وصرحت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن الصندوقين الأسودين للطائرة تعرضا للتلف جراء الحادث.

فيما طالبت كندا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بينهم أوكرانيا، بتحقيق شامل ومتكامل حول الواقعة، في وقت أثيرت العديد من المشاكل بسبب سقوط طائرات من طراز بوينج خلال العامين الماضيين، وأرجعت التحقيقات ذلك إلى أخطاء تقنية بالطائرة نفسها.

لقي جميع من كانوا على الطائرة حتفهم، وهم 82 إيرانيا، و63 كنديا، و11 أوكرانيا بينهم 9 من طاقم الطائرة، و10 من السويد، و7 من أفغانستان، و3 من ألمانيا.