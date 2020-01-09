الجيش التونسي: منتشرون على حدود ليبيا ومستعدون للتدخل الفوري

تونس - (أ ش أ)

أكد الجيش التونسي، اليوم الخميس، أن التشكيلات العسكرية تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي انتشارها على امتداد الشريط الحدودي الجنوبي والشرقي مع ليبيا، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل الفوري بجميع الوسائل متى استوجب الأمر ذلك.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها تواصل القيام بدورها مع الالتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ، مشيرة إلى أنه تم لهذا الغرض تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي و"الترتيبة" الدفاعية بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية وكذلك المرتفعات الغربية.

ونوهت إلى أن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي مع مواصلة بعض الأنشطة غير الشرعية كالتهريب ومحاولات التسلل العرضية إلى الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية، والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية في كل مرة دون تسجيل أي عملية من شأنها المساس بالأمن القومي التونسي.

وذكرت أنه تم أول أمس بالمنطقة الحدودية العازلة ببن قردان، توقيف عائلتين ليبيتين من 19 فردا ( 2 رجال، 2 نساء، 7 فتيات، 3 شبان و5 أطفال) كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، وتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.