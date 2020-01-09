بيان من الخارجية السعودية حول القصف الإيراني ضد قواعد عسكرية بالعراق
05:23 م الخميس 09 يناير 2020
وكالات:
أدانت المملكة العربية، اليوم الخميس، الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية في العراق يوم الأربعاء.
وفي بيان رسمي، شجبت الخارجية السعودية ما وصفتها بالانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، وجددت دعوتها لضبط النفس من قبل الأطراف كافة.
كما أبدت المملكة في البيان حرضها على عدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة بأكملها.
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