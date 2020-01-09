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تركيا تعلن مقتل أربعة من جنودها في سوريا

03:22 م الخميس 09 يناير 2020
تركيا تعلن مقتل أربعة من جنودها في سوريا

الجيش التركي

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من جنودها في هجوم بسيارة مفخخة، اليوم الأربعاء، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الجنود قتلوا أثناء قيامهم بعمليات تفتيش عند حاجز أمني، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكان 20 جنديا تركيا قد قتلوا منذ أكتوبر الماضي، عندما شنت أنقرة هجوما على المسلحين الأكراد في سوريا.

وأثارت عملية أنقرة العسكرية في أكتوبر، انتقادات دولية واسعة النطاق، حتى تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، توسطت فيهما الولايات المتحدة وروسيا.

وشاركت روسيا وتركيا في دوريات أمنية مشتركة في المنطقة.

الجيش التركي وزارة الدفاع التركية سوريا

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