وزير الإسكان من المنيا: "ابني بيتك عشوائيات ومقابر صلاح سالم أفضل منه"

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المنيا- محمد النادي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: "إن مساكن مشروع ابني بيتك عشوائيات المجتمعات العمرانية ووصمة عار في جبين الوزارة".

وأبدى الوزير استياءه، بسبب تواجد مشروع "سكن مصر" أمام مشروع "ابني بيتك"، وسخر قائلًا "والله مقابر صلاح سالم أفضل من المنظر ده" مشيرًا إلى مساكن ابني بيتك.

وبرر الجزار، الإقبال الضعيف من المواطنين وعلى وحدات سكن مصر، والتي بلغ عدد الوحدات المحجوزة فيها نحو 480 وحدة من أصل 2500 تقريبا؛ بسبب قربها من مشروع "ابني بيتك".

وطالب الوزير، رئيس جهاز المنيا الجديدة، والمسؤولين، بالاجتماع مع أصحاب قطع ابني بيتك، والتحاور معهم وتعويضهم بوحدات سكنية داخل سكن مصر.

ووصل وزير الإسكان اليوم الخميس، إلى المنيا، لتفقد عدد من المشروعات، وكان في استقباله اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.