فريق أوكراني يصل إلى طهران للمشاركة في تحقيقات الطائرة المنكوبة

طهران- (د ب أ):

أعلن مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية أن فريقا أوكرانيا وصل إلى طهران فجر اليوم الخميس للمشاركة في تحقيقات حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران صباح أمس.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حسن رضايي فر، قوله إن الفريق الأوكراني يضم خبراء بالكوارث الجوية والطوارئ والأدلة الجنائية والعلاقات الدولية، إلى جانب ممثلين عن الشركة المشغلة للطائرة.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين الفريق الأوكراني ومسؤولي منظمة الطيران المدني الإيرانية لبحث أبعاد حادثة تحطم الطائرة، وهي من طراز بوينج 737.

وتم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، ويعمل خبراء الطيران الإيرانيون حاليا على تحليل ما بهما من معلومات.