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إيران تتشح بالسواد.. حداد عام على ضحايا الطائرة وتدافع مُشيعي سليماني

10:43 ص الخميس 09 يناير 2020
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طهران- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإيرانية، الخميس، يوم حداد عام على ضحايا الطائرة الأوكرانية وحادثة التدافع التي وقعت خلال تشييع جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ولقي 176 شخصا حتفهم جراء سقوط طائرة أوكرانية بعيد إقلاعها من طهران. وتم إعلان أن من بينهم 82 إيرانيا.

ولقي ما لا يقل 56 شخصا حتفهم وأصيب نحو 200 آخرين في تدافع خلال تشييع جنازة سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في غارة قبل أيام.

الحكومة الإيرانية إيران طهران قاسم سليماني الهجوم الايراني

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