الفلبين تحث مواطنيها على مغادرة العراق

مانيلا - (د ب أ):

حثت السلطات الفلبينية اليوم الخميس الآلاف من مواطنيها في العراق على المغادرة الآن حتى لو بدا أن الولايات المتحدة وإيران تتراجعان عن التصعيد في الصراع العسكري المتسارع .

وكانت الحكومة الفلبينية قد أمرت في وقت سابق بالإجلاء الإلزامي لنحو 5 آلاف فلبيني في العراق بعد أن أطلقت إيران عدة صواريخ على منشأتين تستخدمهما القوات الأمريكية ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العراق أيضا.

وقال وزير البيئة روي سيماتو، وهو جنرال عسكري سابق قاد عمليات لإعادة الفلبينيين إلى الوطن خلال صراعات سابقة في الشرق الأوسط: "نحتاج إلى البدء في نقل (الفلبينيين) الآن بينما لا يزال المطار مفتوحا والطرق خالية".

وأضاف أن "طبيعة هذا الصراع هي أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث ... إذا تدهور الوضع، فسوف يكون الأمر أكثر صعوبة. علينا أن ننقلهم الآن".

وقال سيماتو، الذي من المقرر أن يسافر إلى الدوحة في وقت لاحق اليوم الخميس للإشراف على خطط الإجلاء، إن هناك نحو 1600 فلبيني أعربوا بالفعل عن استعدادهم لمغادرة العراق.

وهناك ما لا يقل عن 2191 فلبينيا يعملون ويعيشون في العراق مع امتلاك وثائق للعمل والإقامة، في حين أن ما يقدر بنحو 3000 فلبيني يعيشون هناك بلا وثائق، وفقا لوزير العمل سيلفستر بيلو.