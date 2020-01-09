مايك بنس: إيران طلبت من ميليشياتها عدم مهاجمة أهداف أمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أمريكية.

وقال بنس ـ في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، :"نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى".

وأشار بنس إلى أَن الشعب الأمريكي يستطيع أَن يرتاح الليلة بفضل "القيادة القوية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشجاعة الكبيرة التي أثبتتها قواتنا المسلحة المحترفة خلال الأسابيع الماضية بغض النظر عن الهجوم الصاروخي".

وحول احتمالية شن إيران حربا سرية عن طريق الميليشيات، قال نائب الرئيس الأمريكي: "نحن نتعامل مع نظام هو الأكبر والممول الرئيس للإرهاب منذ 20 عاما"، مضيفا "سوف نواصل استعداداتنا وسوف نواصل تحضيراتنا ومواجهة هذا النظام كما فعل الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع".

وبشأن الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه إيران وماذا كانت أمريكا تسعى لتغيير النظام، قال بنس إن "الإدارة الأمريكية لا تسعى لتغيير النظام في إيران ولكن تسعى لتغيير سلوك هذا النظام".

وعن عدم وجود إصابات لدى الجنود الأمريكيين ومدى دقة التقارير التي تحدثت عن تعمد إيران تجنب أي إصابات في الجنود الأمريكيين، أوضح نائب الرئيس الأمريكي أنهم استلموا تحذيرات من هجمات إيرانية وشيكة حول العالم خلال الأيام التي تلت مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل الجمعة الماضية بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأضاف: "حركنا القوات ورفعنا درجة الحماية.. ولدينا نظام إنذار مبكر ساهم في الحفاظ على قواتنا وحلفائنا من التعرض لأي ضرر".