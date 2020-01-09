أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ترامب يلتقي مسؤولي الأمن القومي لليابان وكوريا الجنوبية

06:57 ص الخميس 09 يناير 2020
ترامب يلتقي مسؤولي الأمن القومي لليابان وكوريا الجنوبية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى لمدة وجيزة مع الأمين العام للأمن القومي في اليابان شيجيرو كيتامورا، ومدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشانج إيوي يونج.

وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن "الرئيس ترامب ذكر أن اليابان وكوريا الجنوبية اثنتان من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتابع أن "ترامب أعرب عن تقديره ودعمه للصداقة العميقة التي تشاركها الولايات المتحدة مع البلدين".

دونالد ترامب مسؤول الأمن القومي كوريا الجنوبية البيت الأبيض اليابان

الخبر التالى:

مايك بنس: إيران طلبت من ميليشياتها عدم مهاجمة أهداف أمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان