ولاية فيكتوريا الأسترالية تمدد "حالة الكارثة" قبل حرائق متوقعة

كانبرا - (د ب أ):

مددت ولاية فيكتوريا الأسترالية التي دمرتها حرائق الغابات في أستراليا في جنوب شرق البلاد "حالة الكارثة" قبل "نشاط حرائق كبيرة" متوقع لليومين المقبلين.

ويمنح هذا الإعلان، وهو الأول في ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان ، سلطات الولاية وخدمات الطوارئ صلاحيات إضافية لتعبئة الموارد وإجلاء الأشخاص.

وطلبت السلطات من السكان في مناطق الحرائق المغادرة.

وقال رئيس وزراء الولاية ، دانيال أندروز، اليوم الخميس إن هناك حاجة إلى ذلك التمديد لإدارة ما يحتمل أن تكون "زيادة كبيرة في نشاط حرائق الغابات خلال الساعات الـ 48 المقبلة".

وأضاف أندروز للصحفيين في ملبورن: "لدينا توقع بظروف شديدة الخطورة ، ومن المحتمل أن يكون هناك نشاط كبير للحرائق".

وقالت السلطات إن 23 حريقا اشتعلت في أنحاء الولاية صباح اليوم الخميس ، وهي تغطي الجزء الأكبر من شرق الولاية.

وأتت النيران على أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضي بالفعل في فيكتوريا ودمرت 244 منزلا على الأقل، ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم هناك.

وفي أنحاء أستراليا ، احترق أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي منذ بدء موسم حرائق الغابات أوائل سبتمبر الماضي. ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم ودُمرت عدة آلاف من المنازل.