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سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

11:12 م الأربعاء 08 يناير 2020
سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات

ذكر مصدر أمني في شرطة بغداد، سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد، قرب السفارة الأمريكية، مساء الأربعاء، حسبما ذكرت "رويترز".

وأفاد مصدر أمني لـ"السومرية نيوز" العراقية، بأنه تم سماع دوي انفجار من جانب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكشف المصدر، أن أحد الصواريخ المطلقة سقط في شارع قريب من السفارة الأمريكية، فيما أطلقت السفارة صافرات الإنذار.

وتضم المنطقة الخضراء وسط بغداد مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

سقوط صواريخ السفارة الأمريكية بغداد العراق

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