الكندي: نتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن حادث تحطم الطائرة

كندا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الكندية، فرانسوا-فيليب شامباين، اليوم الأربعاء، إنه على اتصال مستمر مع السلطات الأوكرانبية ونظيره الأوكراني، مشددًا على أن الحكومة الكندية تعمل مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بأي تحقيق ممكن.

وقال الوزير، في بيان رسمي له، "شعرت بصدمة وحزن عميقين عندما علمت بأنه وفقًا للتقارير الأولية، كان ما لا يقل عن 63 كنديًا من بين 176 شخصًا قتلوا عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد إقلاعها أمس بالقرب من طهران."، وأضاف أنه مع توفر المزيد من المعلومات، بما في ذلك فيما يتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية، يمكن أن يتغير هذا الرقم.

وقال شامباين "لا يزال الوضع غير واضح. لقد كنت على اتصال مع نظيري الأوكراني، وسأواصل التحدث مع جميع السلطات ذات الصلة"، مشددًا على إطلاع الكنديين على تطور الأوضاع.