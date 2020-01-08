الناتو يتفق مع تصريحات ترامب حول تكثيف عمله بالشرق الأوسط

وكالات

اتفق ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية لتكثيف عمل الحلف في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دعا الناتو، اليوم الأربعاء، في خطاب له من البيت الأبيض، تعلقيًا على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي استهدف قاعدتين في العراق بهم قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لتكثيف جهوده والانخراط أكثر في الشرق الأوسط.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.