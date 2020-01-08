مسؤولون أمريكيون: وكلاء إيران في المنطقة يمثلون تهديدًا لمصالح واشنطن

كتب - محمد صفوت

يرى مسؤولون أمريكيون، أن وكلاء إيران في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يمثلون تهديدًا حقيقيًا لمصالح واشنطن في المنطقة، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، التي تشابهت في عدم التصعيد العسكري بين البلدين.

وتحدثت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، مع 3 مسؤولين أمريكيين، الذين أكدوا أن التقييم الحالي داخل الإدارة الأمريكية، أن طهران اكتفت بالرد على مقتل سليماني، لكن عملائها في المنطقة لازالوا يشكلون أزمة حقيقية للمصالح الأمريكية.

ويقول أحد المسؤولين الأمريكيون الذي يعمل بوزارة الدفاع "البنتاجون" أن أحد العوامل التي تشكل خوفًا لدى واشنطن، أن قادة الفصائل المسلحة الموالية لطهران في المنطقة ليسوا منضبطين بشدة.

وأشار المصدر، إلى أن سليماني بذل مجهودًا كبيرًا مع قادة الفصائل المسلحة منذ تأسيسها لضمان بقاءهم في صف طهران والسيطرة عليهم، الأمر الذي أصبح مجهولاً في ظل وجود خليفة لسليماني، ما إذا كان سيتبع نفس سياساته أم أن نهجه مختلفًا.