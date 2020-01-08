الصدر: أزمة واشنطن وطهران انتهت بخطاب الرئيسين

وكالات

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الإسراع في تشكيل حكومة عراقية مؤقتة خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت بين طهران وواشنطن بعد خطابات ترامب وإيران .

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الاربعاء، إنه يجب الإسراع بتشكيل حكومة صالحة وقوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فتره لاتزيد عن خمسة عشر يومًا.

وطالب الصدر بتقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقته تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها".

وأكد إن الأزمة انتهت بين طهران وواشنطن، وذلك بعد خطاب ترامب، وخطاب إيران، داعيًا الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري إلى حين استنفاذ من جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.