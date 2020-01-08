الخطوط التركية تقرر تعليق رحلاتها إلى العراق وإيران

إسطنبول - (د ب أ)

قررت الخطوط الجوية التركية، تعليق رحلاتها إلى العراق وإيران حتى الساعة التاسعة مساء غدًا الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "جمهوريت" بأن شركة "بيجاسوس" التركية للطيران منخفض التكلفة حذت حذو الخطوط الجوية التركية، وقالت إنها لن تستخدم المجال الجوي للعراق أو إيران لأسباب أمنية.