أول تعليق من مصر بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية بالعراق

القاهرة - أ ش أ:

قالت وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.

وناشدت مصر -بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم الأربعاء- كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.

كانت القوات الإيرانية أطلقت صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق يوم الأربعاء ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهجمات الصاروخية لم تصب القوات الأمريكية أو العراقية بأي أذى، ولم يُسفر عنها خسائر بشرية.

ورحبت الأمم المتحدة "بالابتعاد عن التصعيد" حسبما أشارت تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران.