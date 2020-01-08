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الأمم المتحدة ترحب بـ "الابتعاد عن التصعيد" في حديث ترامب

08:39 م الأربعاء 08 يناير 2020
الأمم المتحدة ترحب بـ "الابتعاد عن التصعيد" في حديث ترامب

دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ)

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إنها ترحب "بالابتعاد عن التصعيد" حسبما اشارت إليه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران.

وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "نرحب بأي إشارة تدل على أن القادة يتراجعون عن مواجهة كبرى ويبذلون قصارى جهدهم لتجنب أي تصعيد إضافي".

يشار إلى أن الرئيس ترامب لم يشر في كلمة له اليوم الإربعاء إلى الرغبة في الرد على هجوم صاروخي إيراني استهدف فجر اليوم الأربعاء قاعدتين امريكيتين في العراق غير انه قال انه سوف يتم على الفور فرض عقوبات جديدة على طهران.

كان الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين ردا،حسبما توعدت إيران، على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة امريكية في وقت مبكر صباح يوم الجمعة الماضي.

الهجوم الايراني دونالد ترامب الأمم المتحدة

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