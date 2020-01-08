واشنطن تفرض عقوبات على النائب الأول لرئيس جنوب السودان

واشنطن - (د ب أ)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على تابان دينق جاي النائب الأول لرئيس جنوب السودان، لدوره في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أن الولايات المتحدة صنفت دينق بموجب الأمر التنفيذي، الذي يعتمد على قانون المساءلة العالمية لحقوق الإنسان ماجنتيسكي. ويؤكد هذا القرار التزام حكومة الولايات المتحدة المستمر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي ويعكس تصميمنا على تعزيز مساءلة جميع أولئك الذين يسعون إلى تقويض عملية السلام في جنوب السودان.

وتم فرض عقوبات على دينق بسبب تورطه في اختفاء وقتل اثنين من نشطاء حقوق الإنسان في عام 2017. لقد تصرف دينق نيابة عن رئيس جنوب السودان سلفا كير لتقسيم وزرع الريبة وتوسيع نطاق الصراع في جنوب السودان وإعاقة عملية المصالحة والسلام.

وأضاف البيان أن لأول من يناير 2020 يمثل نقطة فاصلة في أحدث تمديد لتشكيل حكومة وحدة شاملة. ونحث حكومة جنوب السودان وزعماء المعارضة على التحرك الآن من أجل إبعاد أنفسهم عن مفسدي عملية السلام وإعطاء الأولوية لإرادة شعب جنوب السودان من أجل السلام.