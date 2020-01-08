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الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية التحرك لإنهاء التوتر بمنطقة الخليج

08:02 م الأربعاء 08 يناير 2020
الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية التحرك لإنهاء التوتر بمنطقة الخليج

الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية التحرك لإنهاء التوتر بم

عمان - أ ش أ

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على ضرورة إطلاق تحركات فاعلة لتخفيض التصعيد وإنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة تبعات أزمة جديدة ستهدد، إن تفاقمت، الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

كما أكد الجانبان على أهمية دعم استقرار العراق وأمنه وحماية مسيرة إعادة البناء التي بدأها، وضرورة الحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد داعش والجهود المستهدفة منعه من إعادة بناء قدراته.

واتفق الوزيران على إدامة التشاور والتنسيق في جهودهما المستهدفة تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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