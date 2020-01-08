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واشنطن تدعو للتعاون مع أي تحقيق في ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية

07:56 م الأربعاء 08 يناير 2020
واشنطن تدعو للتعاون مع أي تحقيق في ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية بإيران

واشنطن - أ ش أ

قال مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده ستواصل المتابعة عن كثب لحادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت أمس بعد إقلاعها من إيران، مما أسفر عن مصرع 176 شخصًا كانوا على متنها، مؤكدًا أن واشنطن تقف على أهبة الاستعداد لتزويد أوكرانيا بجميع المساعدة الممكنة.

وأضاف بومبيو - في تصريح له اليوم الأربعاء - أن الولايات المتحدة تدعو إلى تعاون كامل مع أي تحقيق في أسباب وملابسات تحطم الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الرحلة "بي إس 752".

وأعرب الوزير عن خالص تعازي بلاده لعائلات وأصدقاء الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي.

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