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الدنمارك تنقل أغلب قواتها من العراق إلى الكويت

07:30 م الأربعاء 08 يناير 2020
الدنمارك تنقل أغلب قواتها من العراق إلى الكويت

رئيسة وزراء الدنمارك ميتى فريدريكسن أن

ستوكهولم - (د ب أ)

ذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن بلادها سوف تنقل أغلب قوتها البالغ قوامها 130 فردًا، بشكل مؤقت من العراق إلى الكويت المجاورة لأسباب أمنية.

وقالت فريدريكسن للصحفيين: "هذا يستند إلى نصيحة من القيادة العسكرية (الدنماركية)".

وسوف يظل ما بين 30 إلى 40 من القوة الدنماركية في قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق في حين سوف يتم نقل البقية إلى الكويت المجاورة.

وذكرت فريدريكسن: "إنها خطوة مؤقتة".

وتأتي هذه الخطوة عقب هجوم صاروخي إيراني على العراق استهدف قاعدتين امريكيتين.

وكانت القوة الدنماركية التي سوف تنقل إلى الكويت قد شاركت في مهمات تدريب في إطارعملية العزم الصلب التي يرجى منها تعزيز قدرة القوات العراقية على المدى الطويل لمواجهة مسلحي داعش.

ميته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية الهجوم الايراني القوات الدنماركية العراق الكويت

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