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ألمانيا تعلن عدم وجود مواطنين ألمان ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية

05:44 م الأربعاء 08 يناير 2020
ألمانيا تعلن عدم وجود مواطنين ألمان ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية

علم ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية، إلى عدم وجود مواطنين ألمان بين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الألمانية اليوم: "ليس لدينا شواهد في الوقت الحاضر تفيد بوجود مواطنين ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة في إيران".

يشار إلى أن جميع من كانوا على متن الطائرة البوينج 737 والذي تجاوز عددهم 170 شخصًا لقوا حتفهم، بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن.

ألمانيا الطائرة الأوكرانية إيرانية طهران

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