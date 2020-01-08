ألمانيا تعلن عدم وجود مواطنين ألمان ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية

برلين - (د ب أ)

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية، إلى عدم وجود مواطنين ألمان بين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الألمانية اليوم: "ليس لدينا شواهد في الوقت الحاضر تفيد بوجود مواطنين ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة في إيران".

يشار إلى أن جميع من كانوا على متن الطائرة البوينج 737 والذي تجاوز عددهم 170 شخصًا لقوا حتفهم، بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن.