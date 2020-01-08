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مصادر رسمية: حفتر يجري مباحثات مع رئيس وزراء إيطاليا في روما

05:37 م الأربعاء 08 يناير 2020
مصادر رسمية: حفتر يجري مباحثات مع رئيس وزراء إيطاليا في روما

المشير خليفة حفتر

روما - (د ب ا)

وصل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأيطالية روما.

وأكدت مصادر رسمية إيطالية عقد حفتر لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وكانت إيطاليا تستعمر ليبيا في الماضي، كما أنها تتصدر الجهود الأوروبية المتعثرة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في هذه الدولة الغنية بالبترول والغاز، كما أنها تعد معبرًا رئيسيًا للمهاجرين إلى أوروبا.

خليفة حفتر رئيس وزراء إيطاليا روما أحداث ليبيا تركيا

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