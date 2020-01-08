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مسؤول ألماني: شركاء دوليون حذروا جنودنا من هجمات إيران الصاروخية

05:25 م الأربعاء 08 يناير 2020
مسؤول ألماني: شركاء دوليون حذروا جنودنا من هجمات إيران الصاروخية

القوات الألمانية

برلين - (د ب أ)

صرح مسؤول ألماني في العراق، اليوم الأربعاء بأن شركاء دوليين كانوا حذروا جنود الجيش الألماني شمالي العراق من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي وقعت ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وقال يورج فلبرينك قائد القوات الألمانية في العراق، اليوم: "أنذرنا على الفور جميع الجنود الموجودين في المعسكر عن طريق صافرات".

ويقود فلبرينك حوالي مئة جندي ألماني متمركزين بشمال العراق.

وأضاف المسؤول الألماني، أنه تم التوجه سريعا إلى أماكن حماية، وقال: "أبلغنا بعد ذلك مباشرة مقر قيادة عمليات الجيش الألماني بالوضع، ونحن على اتصال دائم منذ ذلك الحين".

وأسفر اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في زيادة حدة التصعيد في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية في العراق، قالت طهران إنها أدت إلى مقتل 80 من القوات الموجودة في هذه القواعد، في حين نفت واشنطن تعرض أي من جنودها لأذى.

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