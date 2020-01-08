ألمانيا تأمل في كشف ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

برلين- (د ب أ):

صرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء بأن حكومة بلاده تأمل في كشف ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران.

وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية ليس لديها شواهد حول الحادث في الوقت الراهن مطالبا بعدم إصدار تكهنات عن هذا الموضوع.

وأوضح زايبرت أن الشيء الضروري هو إجراء السلطات الإيرانية تحقيقا دقيقا لافتا إلى أن حكومته في انتظار حدوث ذلك.

وأضاف أن الحكومة الألمانية تفترض أن إيران صاحبة المصلحة الأكبر في التوصل إلى أسباب الحادث بصورة شاملة وبأسرع ما يمكن.

وحول احتمال وجود مواطنين ألمان بين قتلى الحادث، كانت الخارجية الألمانية أعلنت أنه لا تتوافر بعد معلومات مؤكدة ودقيقة، لكنها أشارت إلى أن الاتصالات جارية مع كل السلطات المعنية.

وحسب ما صرح به وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على تويتر، فمن المفترض أن هناك ثلاثة ألمان كانوا على متن الطائرة البوينج 737 المنكوبة.

كانت الطائرة الأوكرانية سقطت بالقرب من مطار العاصمة الإيرانية طهران، ولم ينج أحد من الركاب البالغ عددهم اكثر من 170 شخصا، حسب التصريحات الرسمية.

وكانت الحكومة الألمانية قدمت تعازيها في الحادث، وكتب زايبرت أن الأخبار الواردة عن الحادث محزنة وقدم العزاء إلى أهالي الضحايا قائلا:" ونحن نشاطركم الحزن على الناس الذين كانوا على متن الطائرة".