بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو لعدم تحميل البلاد ثمن خصومات خارجية

بغداد- (د ب أ):

طالبت بعثة الأمم المتحدة للعراق بعدم تحميل هذا البلد ثمن خصومات خارجية.

وقال في بيان إن القصف الإيراني الأخير لقاعدتين في أربيل والأنبار لا يؤدي إلا لـ "تصاعد الصراع"، واصفة القصف بأنه "انتهاك جديد للسيادة العراقية".

ودعت إلى ضبط النفس واستئناف الحوار بصورة عاجلة.

يأتي هذا بعد قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.