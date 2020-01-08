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الناتو: لا إصابات بين قواتنا جراء القصف الإيراني في العراق

03:41 م الأربعاء 08 يناير 2020
الناتو: لا إصابات بين قواتنا جراء القصف الإيراني في العراق

الناتو

القاهرة- وكالات:

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عدم وجود إصابات بين صفوف قواته، إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواعد عسكرية للتحالف الدولي في العراق في وقت مبكر الأربعاء، حسبما أفادت قناة "السومرية" نيوز العراقية.

وصرّح مسؤول في الناتو، الأربعاء: "لا أحد من بين حوالي 500 من الأفراد العسكريين الذين يعملون ضمن قواتنا في العراق أُصيبوا في القصف الإيراني".

وأشار إلى أن "مهمة الناتو في العراق هي التدريب، وسنبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة"، مؤكدًا: نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية شعبنا".

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.

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