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السفارة الامريكية تؤكد التزام واشنطن بأمن الكويت

03:30 م الأربعاء 08 يناير 2020
السفارة الامريكية تؤكد التزام واشنطن بأمن الكويت

السفارة الأمريكية في الكويت

الكويت- ( د ب أ):

قالت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم الاربعاء إن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بأمن الكويت .

وأضافت السفارة الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم، :"التزامنا بأمن الكويت لم ولن يتغير ومستمرون في عملنا بشكل طبيعي ".

كانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أعلنت اليوم اختراق حسابها على "تويتر" وبث خبر عار عن الصحة حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت خلال ثلاثة أيام .

السفارة الأمريكية في الكويت الكويت تويتر انسحاب القوات الأمريكية

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