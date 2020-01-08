هاكر يخترق حساب وزارة الدفاع الكويتية ويغرد عن سحب أمريكا قواتها

الكويت- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتعرض حسابها على موقع "تويتر" لاختراق قبل قليل.

ويأتي هذا بعدما نشر الحساب الرسمي تغريدة بشأن عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من الكويت، وقد تم لاحقا حذف هذه التغريدة.

قالت التغريدة إن وزير الدفاع الكويتي أحمد منصور الأحمد، اليوم الأربعاء، تلقى رسالة أمريكية بانسحاب القوات الامريكية من الكويت خلال ثلاثة أيام.

يأتي ذلك بعد قصف إيران قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون، بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، ردّاً على مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل خمسة أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي لاندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة في بيان أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.