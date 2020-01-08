خبير: الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان عمرها أربعة أعوام تقريبا
هامبورج- (د ب أ):
صرح خبير في سلامة الطيران بأن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من مطار طهران كانت طائرة حديثة نسبيا من طراز "بوينج 737-800" ذات محركين نفاثيين.
وقال الباحث في حوادث الطيران جان-أرود ريختر من مكتب سلامة الطيران في هامبورج شمالي ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تم تسليم الطائرة في عام 2016، أي أنها كانت جديدة نسبيا، ولم يكن لها مالكون آخرون".
وأضاف أن الأمر يعد أسوأ حادث تحطم لطائرة مدنيّة أوكرانية، وأوضح قائلا: "الحادث كان أول حادث مميت منذ بدء تشغيل مطار أوكرانيا الدولي في عام 1994".
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