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خبير: الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان عمرها أربعة أعوام تقريبا

01:11 م الأربعاء 08 يناير 2020
خبير: الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان عمرها أربعة أعوام تقريبا

صورة ارشيفية

هامبورج- (د ب أ):

صرح خبير في سلامة الطيران بأن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من مطار طهران كانت طائرة حديثة نسبيا من طراز "بوينج 737-800" ذات محركين نفاثيين.

وقال الباحث في حوادث الطيران جان-أرود ريختر من مكتب سلامة الطيران في هامبورج شمالي ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تم تسليم الطائرة في عام 2016، أي أنها كانت جديدة نسبيا، ولم يكن لها مالكون آخرون".

وأضاف أن الأمر يعد أسوأ حادث تحطم لطائرة مدنيّة أوكرانية، وأوضح قائلا: "الحادث كان أول حادث مميت منذ بدء تشغيل مطار أوكرانيا الدولي في عام 1994".

الطائرة الأوكرانية المنكوبة طائرة الركاب الأوكرانية مطار طهران طائرة بوينج

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