خبير: الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان عمرها أربعة أعوام تقريبا

هامبورج- (د ب أ):

صرح خبير في سلامة الطيران بأن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من مطار طهران كانت طائرة حديثة نسبيا من طراز "بوينج 737-800" ذات محركين نفاثيين.

وقال الباحث في حوادث الطيران جان-أرود ريختر من مكتب سلامة الطيران في هامبورج شمالي ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تم تسليم الطائرة في عام 2016، أي أنها كانت جديدة نسبيا، ولم يكن لها مالكون آخرون".

وأضاف أن الأمر يعد أسوأ حادث تحطم لطائرة مدنيّة أوكرانية، وأوضح قائلا: "الحادث كان أول حادث مميت منذ بدء تشغيل مطار أوكرانيا الدولي في عام 1994".