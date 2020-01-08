ألمانيا تعرب عن تعازيها بعد تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران

برلين- (د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن تعازيها بعد سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من مطار العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الأربعاء على تويتر إن الأنباء مفزعة، وأضاف: "نشاطركم الأحزان على ركاب الطائرة"، معربا عن تعاطفه الكبير مع ذوي الضحايا.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينج 737" سقطت صباح اليوم الأربعاء بالقرب من مطار العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب بيانات رسمية، لقى جميع الركاب وأفراد الطاقم حتفهم.

وأوضحت البيانات الأوكرانية أنه كان هناك 176 شخصا على متن الطائرة.