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الخطوط الجوية الهولندية سنتجنب المجالين الجويين العراقي والإيراني

12:50 م الأربعاء 08 يناير 2020
الخطوط الجوية الهولندية سنتجنب المجالين الجويين العراقي والإيراني

الخطوط الجوية الهولندية

بروكسل- (د ب أ):

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه.إل.إم" لصحيفة "إن.سي.آر.هاندلسبلاد" إن الشركة ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي.

وتم اتخاذ القرار بعد هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.

ونقلت قناة "إن.أو.إس" عن متحدث باسم الشركة قوله إن الطائرات ذات الوجهات إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، التي دائما ما تحلق فوق هاتين الدولتين ، سيتم إعادة توجيهها، مما تسبب في تأجيل لفترة ما بين حوالي عشر و12 دقيقة.

الخطوط الجوية الهولندية كيه.إل.إم الهجوم الايراني انتقام إيران

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