أوكرانيا: لا ناجين بعد تحطم الطائرة

كييف- (د ب أ):

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف قولها إنه ليس هناك أي ناجين بين ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت قرب طهران.

ولم يتم نشر عدد الضحايا حتى الآن.

وقالت وكالة "انترفاكس" إن الوزارة ستجمع معلومات بشأن المواطنين الأوكرانيين على متن الطائرة "بوينج 737".

وتعتمد الوزارة في تصريحاتها على معلومات من ممثل عن شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.