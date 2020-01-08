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لوفتهانزا تلغي رحلتها التي كانت مقررة اليوم إلى طهران

10:36 ص الأربعاء 08 يناير 2020
لوفتهانزا تلغي رحلتها التي كانت مقررة اليوم إلى طهران

لوفتهانزا

فرانكفورت- (د ب أ):

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها ألغت رحلتها التي كانت مقررة اليوم الأربعاء من مطار فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها "إجراء احترازي" بسبب الوضع الحالي في المنطقة، وفقا للمتحدثة باسم الشركة، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د. .ب أ) اليوم في فرانكفورت.

وأشارت المتحدثة إلى أن الشركة لم تتخذ إجراء آخر بشأن أي تغييرات محتملة لمسارات طائراتها في الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.

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