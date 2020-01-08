أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

استراليا : جميع قواتنا وأفراد بعثتنا الدبلوماسية بالعراق في أمان

07:52 ص الأربعاء 08 يناير 2020
استراليا : جميع قواتنا وأفراد بعثتنا الدبلوماسية بالعراق في أمان

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون

كانبيرا - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء أن جميع قوات بلاده وأفراد بعثتها الدبلوماسية بالعراق في أمان، وذلك بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستخدمها القوات الأمريكية هناك.

وقال موريسون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال مكالمة هاتفية تطرقت أيضا إلى حرائق الغابات التي تشهدها استراليا والآثار المترتبة عليها.

يشار إلى أن حوالي 300 من قوات الدفاع الاسترالية تتمركز حاليا في العراق.

هذا المحتوى من

العراق سكوت موريسون استراليا الهجوم الأيراني إيران

الخبر التالى:

التليفزيون الإيراني: 80 أمريكيًا قتلوا في الهجوم.. وأعيننا على 100 هدف آخر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيران تنتقم.. استهداف القواعد الأمريكية بالعراق (تغطية خاصة)