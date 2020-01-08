استراليا : جميع قواتنا وأفراد بعثتنا الدبلوماسية بالعراق في أمان

كانبيرا - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء أن جميع قوات بلاده وأفراد بعثتها الدبلوماسية بالعراق في أمان، وذلك بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستخدمها القوات الأمريكية هناك.

وقال موريسون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال مكالمة هاتفية تطرقت أيضا إلى حرائق الغابات التي تشهدها استراليا والآثار المترتبة عليها.

يشار إلى أن حوالي 300 من قوات الدفاع الاسترالية تتمركز حاليا في العراق.